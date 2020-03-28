شكرا لقرائتكم الغندور يدرس الترشح بانتخابات الجبلاية بعد تقديم استقالته من لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة المقبلة المزمع إقامتها فى شهر أغسطس المقبل بعد رحيله عن لجنة الحكام مؤخرا.

وتسود حالة من الإنقسام بين الحكام حول إصدار بيان رسمى، لتوضيح موقفهم من قرار اتحاد الكرة بقبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، حيث عرض بعض الحكام على زملائهم إصدار بيان رسمى للتأكيد على رغبتهم فى بقاء الغندور إلا أن البعض الأخر رفض الدخول فى أزمة مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بعد إعلان قبول الاستقالة.

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وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.