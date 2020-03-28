شكرا لقرائتكم فيفا يشيد بمبادرة الأهلي والزمالك فى أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمبادرة تحدى الخير لنجوم قطبى كرة القدم المصرية الأهلى والزمالك، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كتب الفيفا عبر موقعه الرسمي أنه فى الكرة المصرية أصبح "خصوم الأمس أصدقاء اليوم.. الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا"، مضيفا "لا يهم الآن أي نادي تشجع، اليد باليد والكل أصبح واحد. نجوم أكبر وأعرق ناديين الأهلي والزمالك أعلنوا أنها ساعة العمل وأنه حان وقت العطاء".

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أضاف الموقع "بدأت مبادرة تحدي الخير عند سعد سمير الذي أعلن تكفله بالإنفاق على 20 أسرة خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء الأزمة وأعلن تحديه لمجموعة من زملائه من لاعبي الناديين".

وواصل موقع الفيفا "انطلقت مبادرته ككرة الثلج لتشمل العديد من نجوم كرة القدم المصرية: طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، أحمد حسن كوكا والعديد من اللاعبين الذين ينضون إلى التحدي بشكل يومي".

واختتم الاتحاد الدولى لكرة القدم "المئات وربما الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا التحدي الذي أظهر الوجه الجميل للشعب المصري عندما تشتد الأزمات".