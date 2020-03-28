شكرا لقرائتكم رضا شحاتة بعد تصريحات متعب وغالى: الأهلى خيره على الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رضا شحاتة نجم الأهلى الأسبق رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوك مفادها "الأهلى خيره على الجميع".

وتأتى تصريحات رضا شحاتة بالتزامن مع ظهور متعب على أون تايم سبورتس والتي قال فيها أنه كان يتمنى الخروج من الأهلى بطريقة أفضل من ذلك وأن الأهلى رفض تنظيم مباراة اعتزال له.

كما تأتى في الوقت الذى ساند فيها حسام غالى مؤمن زكريا قائلا :" مينفعش اللى بيحصل مع مؤمن زكريا"



