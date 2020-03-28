شكرا لقرائتكم سمير عثمان يؤكد رفضه العمل مع اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق، أنه أعلن عدم رغبته في التواجد برئاسة الحكام خلال الفترة الحالية عقب استقالة جمال الغندور.

وقال سمير عثمان انه يرفض التعامل مع اللجنة الخماسية الحالية بعد موقفها السابق ضده عندما تولى المهمة لأيام قليلة رغم انه وضع استراتيجية للتحكيم نالت إعجاب الجميع.. موضحا ان اللائحة المالية التي وضعها كانت مناسبة تماما للظروف المعيشة لمساعدة الحكام في الظهور بشكل يليق بهم وبالتحكيم.

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واستقال جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام ، بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف 5 ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام .