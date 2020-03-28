شكرا لقرائتكم عماد فتحي: لم أتوقع رحيلى عن الزمالك ولو استمريت لأصبحت في حتة تانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد فتحي لاعب فريق المصرى البورسعيدى و الزمالك السابق، عن أنه لم يكن يتوقع رحيله عن القلعة البيضاء في الصيف قبل الماضي.

وقال عماد فتحي في تصريحات تلفزيونية :"كنت سعيد للغاية بانضمامي للزمالك، وكان هدفي الأساسي وقت انضمامي للفريق هو إثبات جدارتي مع الفريق ولعبت للزمالك لمدة ستة أشهر، وظهرت بمستوى متميز للغاية، ونجحت في إحراز 3 أهداف واتصدمت برحيلي من الزمالك في صيف 2018، لو كنت استمريت مع الفريق الأبيض لأصبحت في حتة تانية خالص".

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بدأ عماد فتحي نجم خط وسط المصري البورسعيدى في تنفيذ تعليمات طبيبه المعالج البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر المتعلقة بممارسة المشي لنحو نصف ساعة يومياً بشوارع العاصمة الألمانية برلين كخطوة أولى من خطوات برنامجه التأهيلي عقب اجراءه الأسبوع الماضي لجراحة الرباط الصليبي بأحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة بألمانيا.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .