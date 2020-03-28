شكرا لقرائتكم ريال مدريد يطالب بـ500 مليون يورو للموافقة على بيع فالفيردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد فريق ريال مدريد الإسباني، سعر بيع الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجو وسط الملكى، أمام الأندية المهتمة بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدت عدة أندية رغبتها فى ضم فالفيردي وهى مانشستر يونايتد وتشيلسي، بعد المستوى المُبهر الذي ظهر به خلال الموسم الجاري.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ABC"الإسبانية، إن ريال مدريد طالب بسداد 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقد فيدي فالفيردي، من أجل الموافقة على بيعه الصيف المقبل.

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ويملك الأوروجواياني فيدي فالفيردي صاحب الـ 21 عاماً، إمكانيات هائلة فى خط الوسط بالإضافة إلى قوته البدنية وتمريراته الدقيقة داخل الملعب ، ويعد أحد الأوراق الأساسية للفرنسي زين الدين زيدان.

وكان فيدي فالفيردي، قد أكد أنه يرغب فى اللعب لسنوات عديدة وصناعة التاريخ في ريال مدريد ولا يفكر في الرحيل.

وأعلن الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد، رغبة اللاعب فى البقاء لأطول فترة ممكنة داخل ريال مدريد، ويراه من سلالة راموس حيث يملك شجاعة كبيرة في أرضية الملعب.

ويرتبط الأوروجواياني فيدي فالفيردي بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2025.