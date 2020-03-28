شكرا لقرائتكم فايلر يثني على مترجمه عمرو محب في حوار سويسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على مترجمه الدكتور عمرو محب في حوار لصحيفة سويسرية مؤكداً قدرة المترجم على تفسير التصريحات بالشكل الذي يحقق توافق مع الإعلام المصري ويسهل مهمته بشكل كبير ما يجعله أحد عوامل النجاح.

وقال فايلر، لصحيفة " nzz" السويسرية، أن العمل داخل الأهلى أمر رائع بشكل لا يصدق، ولكنه يتطلب مجهودا مضاعفا، عن أى فريق أخر دربته خلال مسيرته التدريبية.

أضاف مدرب المارد الأحمر، حديثه قائلا: "التعامل مع اللاعبين فى مصر، مختلف تماما عن ما يحدث مع اللاعبين فى أوروبا، فى ظل الضغوط الكبيرة عليهم هنا،

أشار المدرب السويسرى، إلى أن عدم تحقيق الفوز فى المباريات بشكل سريع، سيعرضك للإقالة بشكل غير متوقع، وستنتهى مهمتك سريعا".

وتجمع فايلر وجهاز المعاون علاقة قوية خاصة مترجمه عمرو محب الذي يحرص على التواجد معه في كافة المناسبات التي يتواجد بها سواء رياضية أو عامة.

وتمنى فايلر عودة المنافسات فى الدوري المصرى من جديد، حتى ولو بدون جمهور، ولكنه أكد على أن صحة اللاعبين أهم من التتويج بالألقاب، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا.

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وجاء هذا الحوار بعد ايام قليلة من حديث أجراه فايلر مع صحيفة "بيليك" السويسرية، قائلا: "لقد أصبح المشهد هنا هادئا بشكل لا يصدق فى القاهرة، من الساعة السابعة مساء هناك حظر تجول، لكن لدى صالة ألعاب رياضية، وأعمل على جهاز كمبيوتر محمول، وقرأت الكثير وأتواصل مع الناس".

وعن سؤاله هل أصبح الفرعون الجديد فى القاهرة؟ رد فايلر متعجبا: "واو، ماذا؟، أشعر بحماس كبير داخل النادى، ولكن يبدو أنه أصبح أقل، مع أزمة كورونا، التى تسببت فى تراجع كرة القدم".

وأضاف المدرب السويسرى حديثه قائلا: "ليس لدى أى خيار سوى البقاء فى مصر، على أمل أن نستمر باللعب بدون جمهور، الأمر الأن لا يتعلق بفوزنا بلقب الدوري، ولكن صحة اللاعبين أهم شىء".

ونجح فايلر فى تحقيق انطلاقة رائعة مع الأهلى، من خلال تحقيقه الفوز فى 16 مباراة من أول 17 جولة بالدوري المصرى، كما نجح فى الوصول بالمارد الأحمر إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق الوداد المغربى، فى شهر مايو المقبل.

ويتصدر الأهلى، جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب، صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة.