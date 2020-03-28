شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يستغل الحجر المنزلي في التدريب من حديقة متزله .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، على مواصلة تدريباته الخاصة اليومية، داخل منزله، بالرغم من توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، واستغل "أوسة" الحجر المنزلي الذي يخضع له الجميع برفع لياقته البدنية والاستمرار على التدريبات.

ونشر حارس مرمى نادى وادى دجلة، مقطع فيديو له من داخل منزله وهو يقوم بالتدريبات في حديقة منزله، عبر حسابه بموقع انستجرام، ليستغل الوقت الذي يقضيه داخل المنزل في رفع لياقته البدنية.

وأصدرت أندية وادى دجلة بيناً رسمياً تعلن فيه تجميد النشاط الرياضى، بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

وقالت أندية وادي دجلة في بيانها:

فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قررت أندية وادي دجلة ما يلي:

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ـ تعليق كافة الأنشطة الرياضية شاملة تدريبات جميع الفرق والأكاديميات

ـ غلق حمامات السباحة

ـ تعليق العمل في جميع الأماكن المغلقة بالنادي من مبنى اجتماعي، مطاعم، صالات جيم، غرف خلع الملابس..إلخ

ـ على أن يقتصر العمل بالأندية على الأماكن المفتوحة فقط مع تقديم بعض الوجبات السريعة والمشروبات وذلك لحين إشعار آخر.

ـ كما نؤكد أننا من جهتنا نتخذ كل ما يلزم من تدابير بتعقيم وتطهير الأندية بصفة دورية لضمان صحة وسلامة جميع الأعضاء.

ـ وفى النهاية تنصح الإدارة السادة الأعضاء بالتزام المنازل وجنب التجمعات قدر الإمكان.