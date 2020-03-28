سوبر كورة.. تعرف على حقيقة عرض الـ47 مليون جنيه لــ"أحمد فتحى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى حقيقة عرض الـ47 مليون جنيه لأحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء.

وكان عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق قال خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على اون تايم سبورتس أن أحمد فتحى تلقى عرضا بقيمة 47 ملين جنيه من أحد الأندية لمة 3 سنوات.

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يُجهّز مسئولو النادي الأهلي عرضاً لأحمد فتحي لاعب الفريق لتجديد عقده خلال الجلسة المُزمع لها الأثنين المقبل لحسم هذا الملف حيث أكد مصدر في القلعة الحمراء أن عرض الأهلي يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم الأول وعشرة مليون في الموسم الثاني.

وشهدت محاولات الاهلي لتجديد عقد أحمد فتحي عدة مطبّات خلال الفترة الماضية بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، حيث قال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

ويحاول أحمد فتحى تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.