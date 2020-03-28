شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى يوجه رسالة خاصة لأطباء مصر ضمن مبادرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عصام الحضرى حارس مرمى الأهلي و الزمالك و منتخب مصر السابق رسالة شكر لأطباء مصر لبذلهم قصارى جهدهم من أجل مواجهة فيرس كورونا ومنعه من الإنتشار في مصر، والعمل علي مساعدة المصابين للشفاء من الوباء المتفشي.

وقال الحضرى فى رسالته التي جاءت ضمن مبادرة الخليج 365 لتوجيه الشكر لأطباء مصر: "إلى كل أطباء مصر، بشكركم والله يكون فى عونكم، احنا قاعدين في بيوتنا وسط عائلاتنا وانتم فى كل المستشفيات واقفين جنب كل الناس المريضة، علي مدار الفترة الحالية، اتمني لكم السلامة والتوفيق".

وكان عصام الحضري كشف عن حقيقة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية قائلا : " ليه لا ..نفكر ".

أكد الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر و أفريقيا لـ " الخليج 365" : "هفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، و سأدرس الأمر .

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة إقامة عمومية اتحاد الكرة عن طريق الفيديو كونفرانس خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بعد انتشار فيروس كورونا ورفض التجمعات.

جاء رفض اتحاد الكرة لصعوبة تنظيم الجمعية بسبب وجود اكثر من نادى الى جانب صعوبة تنظيم الأمر وأيضا بسبب أن الجمعية ستشهد العديد من الأمور الخاصة التى سيتم مناقشتها فى للحظة النظام الأساسي.

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من ناحية أخرى، تشهد لائحة اتحاد الكرة والتى تحدد المرشحين للانتخابات المقبلة بندا جديدا وهو أحقية ترشح أى شخص يحمل دكتوراه أو ماجستير فى الإدارة أو التربية الرياضية للانتخابات المقبلة .

ويواجه عدد كبير من رموز الرياضة فى مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند الـ8 سنوات .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يضع بند الـ8 سنوات for a live بمعنى ان اى شخص قضى 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة، وبالتالى سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء فى حالة تطبيق البند بشكل رسمى سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة فى مصر على رأسهم هانى ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدى عبد الغنى وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.