شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام بين الحكام حول إصدار بيان رسمى للرد على قبول استقالة الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسود حالة من الإنقسام بين الحكام هو إصدار بيان رسمى، لتوضيح موقفهم من قرار اتحاد الكرة بقبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، حيث عرض بعض الحكام على زملائهم إصدار بيان رسمى للتأكيد على رغبتهم فى بقاء الغندور إلا أن البعض الأخر رفض الدخول فى أزمة مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بعد إعلان قبول الاستقالة.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

Advertisements

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.

فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور الخليج 365 انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.