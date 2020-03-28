فيفا: في مصر أعداء الأمس أصدقاء اليوم لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له ما يقوم به عناصر كرة القدم في مصر وشمال إفريقيا من أجل تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فيفا في تقريره، تحت عنوان: "الكرة المصرية: أعداء الأمس، أصدقاء اليوم"، "إن الناديين الأكثر جماهيرية في القاهرة، فريقك المفضل ومنافسه اللدود انضما للصراع."

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وتابع التقرير: "نجوم مصر في ناديي الزمالك والأهلي، قرروا أن وقت رد الفعل والعطاء قد بدأ، فقد أطلق مدافع الأهلي سعد سمير مبادرة تحدي الخير وأعلن عن دعم 20 أسرة حتى نهاية الكارثة، وقدم الدعوة للاعبين في الفريقين للانضمام له."

وأضاف: "الدعوة تحولت إلى كرة ثلج سريعًا حيث شارك عدد من نجوم الكرة بالمشاركة، وانضم سريعًا، طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، وأحمد حسن (كوكا)، وينضم إليهم الكثيرين يوميًا."

واختتم فيفا تقريره: "المئات وربما الألاف من أصحاب البيوت يحققون استفادة من هذا التحدي، وهو ما يظهر الجانب الجميل من الشعب المصري في وقت الصعوبات."