تقرير.. 5 أسماء في الأهلي أفسدت جائحة كورونا عودتهم للبساط الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أفسدت جائحة كورونا على عدد من لاعبي الأهلي المعارين محاولتهم من أجل العودة إلى الصورة مجددًا بعد الظهور بشكل جيد بعيدًا عن النادي بعد الحصول على فرصة اللعب باستمرار بقمصان أخرى.

ونرصد من خلال هذه السطور من قدمه اللاعبين اللذين أعارهم الأهلي في موسم الانتقالات الشتوي الماضي بحثًا عن فرصة المشاركة.

1- صلاح محسن

لعب أخر 3 مباريات في الدوري مع سموحة قبل مباراة الأهلي واستطاع أن يسجل هدف الفوز في المباراة الوحيدة التي شهدت انتصار الفريق الساحلي من بين مشاركاته.

وعاد صلاح محسن للظهور من جديد في المباريات بعدما كان بعيد تمامًا عن الصورة في الأهلي ولم يلعب إلا 25 دقيقة في الدوري أمام أسوان، وبعد توقف الدوري بسبب جائحة كورونا وغموض الموقف حاول عودة المسابقة ربما يواجه اللاعب صعوبة في إثبات ذاته بشكل عملي.

2- حسين السيد

بعد فترة طويلة من عدم المشاركة مع الأهلي أتت الفرصة للمدافع الأيسر الدولي من خلال الصفاقسي التونسي من أجل العودة إلى البساط الأخضر مجددًا.

واستطاع حسين السيد أن يلعب المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري التونسي ولم يفقد الصفاقسي أن نقطة ولم يستقبل الفريق أي هدف أيضًا في بطولة الدوري التونسي منذ أن انضم لهم.

3- عمار حمدي

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مواليد 1999 ربما يكون يخوض الآن أخر موسم له كلاعب شاب، ومن الموسم المقبل سيكون على عمار حمدي إن أراد البقاء في الأهلي أن يجد لنفسه مكانًا في الفريق الأول، حال إلغاء اتحاد الكرة لمسابقة مواليد 1999 من الأعمار السنية للشباب.

ولعب عمار حمدي في فترة اعارته إلى طلائع الجيش منذ يناير الماضي 3 مباريات واستطاع الفريق أن يفوز في واحدة ويتعادل في اثنتين.

4- محمد عبدالمنعم

قلب دفاع شباب الأهلي مواليد 1999 أيضًا ذهب إلى سموحة بحثًا عن الظهور بشكل مميز، لكنه لم يشارك أساسيًا في أي مباراة مع الفريق.

وتواجد محمد عبدالمنعم على مقاعد بدلاء سموحة في مباراتين ولم يظهر بالقائمة في مباراتين، وهو المعار الوحيد الذي لم يحصل على فرصة للعب بعدما خرج من الأهلي في يناير.

5- وليد أزارو

يعد الاسم الأبرز بين معاري الأهلي كونه هداف سابق للدوري الممتاز، لكن تحت إدارة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق لم يتمكن من الدخول في القوام الرئيسي للفريق وغاب عن الظهور في كثير من المواجهات.

وانتقال أزارو معارًا إلى الاتفاق السعودي واستطاع أن يشارك في 7 مباريات بدوري المحترفين وسجل 3 أهداف وصنع أخر.

وبحسب التقارير الإعلامية السعودية يعمل الاتفاق السعودي في الوقت الحالي على الظفر بخدمات اللاعب بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.