رغم إعلانه البقاء في إنجلترا.. ثنائي تركي يتنافس على ضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحيفة تركية، وجود رغبة لدى مسؤولي نادي طرابزون سبور للتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكر موقع ينياكيت التركي، أن طرابزون سبور يخطط لإبرام تعاقد سيكون بمثابة المفاجئة لجماهير فريقه، عن طريق التعاقد مع تريزيجيه في الصيف القادم.

وأوضح الموقع أن طرابزون سبور يخطط للاستغناء عن السنغالي بابا أليون نديياي لاعب وسط الفريق، من أجل توفير الأموال للتعاقد مع تريزيجيه.

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وفي نفس السياق، ذكر موقع تاكفيم التركي، أن بشكتاش يصر على التعاقد مع تريزيجيه لكنه يجد منافسة من طرابزون سبور.

وجاءت التقارير التركية على الرغم من تصريحات تريزيجيه السابقة تليفزيونيًا عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي أكد خلالها انه لا يفكر في الرحيل عن أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه شارك في عدد من مباريات أستون فيلا في المسابقات الإنجليزية المحلية كأساسيًا أو بديلًا، قبل أن يتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.