بعد جائحة كورونا.. كيف ضحى نجوم العالم من أجل إحياء كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

لن تُستأنف منافسات كرة القدم سوى بتضحيات كبيرة، هذا ما يدركه الجميع في مجتمع كرة القدم، وأولهم اللاعبون الذين اضطروا للانعزال في حجر صحي، وابتعدوا تمامًا عن ملاعب كرة القدم، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت بالفعل بعض الأندية في التنسيق مع لاعبيها من أجل تخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية، حتى انتهاء أزمة تجمد منافسات كرة القدم، بسبب تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بالحد من الاختلاط، وتجنب أماكن التجمعات.

وأصاب "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا ما يقرب من 620 ألف شخص عالميًا، وحصد أرواح ما يزيد عن 28 ألفًا في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ كبار أندية دوري الدرجة الأولى الألماني وعلى رأسهم بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند في حملات للمساهمة في تجاوز الأزمة الحالية، وقال المخضرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ أن تخفيض أجور اللاعبين يعد أمرًا "بديهيًا" في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على تخفيض راتبه، للمساهمة في تجاوز ناديه الأزمة الحالية، كما أكدت الصحيفة الإيطالية أن موافقة رونالدو جاءت خلال اجتماع مع زملائه عير "الفيديو" اتفقوا خلاله على التضحية بجزء من رواتبهم.

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خطة تخفيض الرواتب أثارت أزمة في نادي برشلونة الإسباني، حيث أكدت تقارير صحفية كتالونية أن العديد من لاعبي الفريق رفضوا تخفيض رواتبهم، خاصة في ظل نسبة 70% المقترحة تبعًا لقاعدة تنظيم العمل المؤقت المتبعة في الأراضي الإسبانية.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية كانت قد أكدت الأسبوع الماضي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نجوم الفريق رحب بشدة بتخفيض أجره.

وفي أجواء الكرة المصرية تباينت ردود أفعال الأندية في تصريحات لـ "الخليج 365" حيث أكد مصدران بالأهلي والزمالك عدم طرح تلك المسألة حتى الآن، بينما شدد محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على أن تلك الفكرة ليست مطروحة، وأن جميع اللاعبين سيحصلون على رواتبهم بصورة طبيعية تحت أية ظروف.

ليست فقط الرواتب هي ما سيضحي به لاعبو كرة القدم، حيث سيتطلب استئناف منافسات كرة القدم خروج اللاعبين من العزلة التي يعيشون بها مباشرة إلى المباريات في حالة مرور الأزمة، نظرًا للتوقف الذي امتد أكثر من المأمول.

ورحب الإسباني أندير هيريرا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالتضحية بإجازته الصيفية في مقابل استئناف النشاط الكروي في أقرب وقت.

ووصف هيريرا عودة النشاط الكروي بأنها في صالح المجتمع، وهو ما يدفع اللاعبين للتضحية في مقابل آمال استئنافها في وقت قريب، كما رحب أيضًا بتخفيض راتبه لتجاوز تلك الأزمة.