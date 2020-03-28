أحمد الشيخ يرد على انتقادات جماهير الأهلي

رد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتقادات عدد من جمهور النادي الأحمر له بسبب عدم دخوله في التحامات قوية خلال المباريات.
وقال الشيخ في فيديو له عبر موقع التواصل "فيس بوك" :"هناك عدد من الجماهير كون فكرة عني ولست أدري بناءًا علىإيه تم تكوينها".
وتابع :"من الممكن أن أقوم بتجميع فيديو صغير عن الكرات المشتركة في المباريات وسأضع الحكم للجمهور".
وواصل :"هناك انطباع يؤخذ في على الفرد وبالتالي من الصعب تغييره نهائيًا".
وأشار :"هناك أوضاع كثيرة في الملعب ولو هذا اللاعبجسده ضعيف ووضعه أفضل فسيكون قادر على استخلاص الكرة من لاعب أخر قوي ويتفوق عليه".
وأكمل :"في النهاية هي تكون أوضاع داخل الملعب وليس لها علاقة بقوة اللاعب أو أي كلام من هذا القبيل".
وأتم :"العامل البدني مهم للغاية، البعض يرى بأنني بحاجة لتقوية هذا العامل وأنا بالفعل أعمل على ذلك، أنا اتقبل مثل هذه الانتقادات وأسعى لتصحيح الأخطاء التي أقع فيها".
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