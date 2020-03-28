فايلر يكلف المعد البدني للأهلي بمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعد البدني توماس بينكيل بمتابعة البرامج البدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية .

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تحديد برنامج بدني لكل اللاعبين صباحا ومساء؛ للاستعداد البدني بشكل جيد خلال الفترة الحالية.

ويقوم بينيكل بالتواصل مع اللاعبين بشكل يومي لمتابعة برنامج التدريبات التي يؤديها اللاعبون بشكل منفرد في منازلهم. فترة التوقف الحالية .وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تحديد برنامج بدني لكل اللاعبين صباحا ومساء؛ للاستعداد البدني بشكل جيد خلال الفترة الحالية.ويقوم بينيكل بالتواصل مع اللاعبين بشكل يومي لمتابعة برنامج التدريبات التي يؤديها اللاعبون بشكل منفرد في منازلهم.

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