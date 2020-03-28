نجم يد الأهلي ينهي المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي

أنهى إسلام حسن كابتن الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالأهلي المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خاضه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.
وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب مؤخرًا جاهزيته للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي ،بعد أن أنهى كافة مراحل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل.
وكان إسلام حسن قد تعرض لإصابة بقطع في وتر الكتف والصدر خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني قبل عدة اشهر، واضطر لإجراء عملية جراحية قبل ان يخوض برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للتدريبات من جديد
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