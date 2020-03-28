مدرب شباب الأهلي: إلغاء دوري 21 عاماً مرفوض

أعرب عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت 21 عاماً عن امله في استكمال المباريات المتبقية من دوري الجمهورية لهذا الموسم واستئناف النشاط الرياضي، رغم تأكده من صعوبة ذلك، في ظل عدم وضوح الرؤية إلى الآن.

وقال أنور إنه يأمل في استكمال الموسم والفوز بلقب دوري الجمهورية وتتويج المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون على مدار الموسم، خاصة ان أهلي 99 يتربع على الصدارة ، قبل ٧ جولات من نهاية الموسم.

واضاف أنور: “حتى لو لم يكتمل الموسم فقد حقق

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الفريق الكثير من أهدافه حيث قدم اللاعبون مستويات مميزة طوال الموسم وأظهر كل منهم قدراته بشكل رائع.. استطعنا تنويع أدوارهم والاستفادة من كل لاعب في أكثر من مركز والجميع كان على قدر المسئولية وهذا ما ظهر من خلال النتائج المميزة والانتصارات المتتالية التي حققها الفريق وعدم الهزيمة سوى مرة واحدة فقط خلال ٢٧ مباراة”.

وأشار أنور إلى أن لديه تصور كامل عن جميع لاعبي الفريق وهناك أكثر من

لاعب من شباب الأهلي يستحق فرصة للتواجد مع الفريق الأول، وهو ما سيؤكده في تقريره عن هذا الموسم.

وشدد أنور على أنه لا يجوز إلغاء مسابقة مواليد ١٩٩٩ في الموسم المقبل حتى لا يتعرض هذا الجيل من اللاعبين لظلم كبير ،خاصة انه يحتاج لخوض موسم آخر في منافسات دوري الشباب حتي يكون لديهم فرصة كبيرة للتواجد في صفوف الفريق الأول بأنديتهم أو من أجل تسويق أنفسهم بشكل جيد.

واختتم أنور تصريحاته مؤكداً أنه يتواصل مع لاعبي شباب الأهلي باستمرار رغم إيقاف النشاط الرياضي، ويطالبهم بالاستمرار في اداء التدريبات البدنية من أجل الحفاظ على لياقتهم، وعدم الإفراط في تناول الطعام من أجل المحافظة على الوزن المثالي.