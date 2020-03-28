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وفاة رئيس الاتحاد العالمي لمتلازمة داون بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الرياضي الدولي لمتلازمة دوان، اليوم السبت، وفاة جيف سيميدلي رئيس الاتحاد بسبب إصابته بفيروس الغامض.

وأصيب سميدلي بفيروس كورونا في منتصف الشهر الجاري في انجلترا، لكن حالته تدهورت في الأيام الماضية ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن فيروس كورونا تفشى في العديد من بلدان العالم حيث أودى بحياة ما يقرب من 30 ألف قتيل، وأكثر من 600 ألف إصابة حتى الأن.

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