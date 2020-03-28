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تعافي ثنائي دوري السلة الأمريكي من كورونا

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أعلن نادي يوتا جاز الذي يشارك في منافسات دوري كرة السلة الأمريكي تعافي، لاعبيه رودي جوبيز، ودونوفان ميتشل من فيروس المستجد.
وأكد النادي أن لاعبيه لن يكونوا

مصدر للعدوي بعد بعدأن أثبتت التحاليل تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية.
يذكر أن جوبيز هو من سجل أول حالة إصابة بكورونا في منافسات الدوري الأمريكي، الأمر الذي أدي لإجراء فحص على جميع اللاعبين واكتشاف إصابة ميتشل بعد ذلك وتعليق فعاليات المنافسات هناك.
وتبرع جوبيز بنحو 500 ألف دولار لدعم عمال ناديه، وموطنه الأصلي فرنسا في مكافحة الوباء.
 
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