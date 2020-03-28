عاجل..وفاة ناشئ أتلتيكو مدريد الإسباني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن وفاة لاعب فريقه الناشئين لدى النادي، كريستيان مينكولا، صاحب الـ14 عامًا، دون الكشف عن سبب الوفاة.

قال أتلتيكو مدريد في بيانه أن كريستيان مينكولا، لاعب فريق الناشئين توفي دون الكشف عن سبب الوفاة، وعلق نريكي سيريزو رئيس النادي خلال البيان:"

نشعر بالفزع لتلك الأخبار المحزنة، وفاة لاعبنا، ونأسف بشدة لخسارته، سيكون أتلتيكو مدريد والعائلة الرياضية كلها بجوار عائلة كريستيان وأصدقائه في تلك اللحظات شديدة الألم".



علق كوكي لاعب الفريق الأول بنادي أتلتيكو مدريد على

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حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" أشعر بالغضب والآلم لتوديع كريستيان مينكولا، الحياة غير عادلة، فخور لإرتداءك قميص النادي، الكثر من الدعم لزملاءه بالفريق، وعائلته وأصدقاءه، أرقد في سلام.

في حين قال ميجيل أنجيل مارين ، الرئيس التنفيذي بالنادي ، أن وفاة كريستيان صاحب الـ14 عامًا من أكثر الأشياء التي جعلته يشعر بالآلم في حياته، مشيرًا:" إن الشعور بالعجز الناتج

في مثل هذه الحالات أمر مروع، في الأيام الأخيرة ، توفي أشخاص مقربون مني كثيرًا ، بعضهم بسبب فيروس كورونا وبعض الآخر بسبب أمراض أخرى ، والشعور بعدم القدرة على وداعهم كما يستحقون ، وكذلك".

وتابع: "فإن الشعور بالظلم كبير للغاية ، يترك قلبك مكسورًا، منذ أن أكد أن علم واندا متروبوليتانو سيحلق في نصف الموظفين له وللرياضيين الآخرين الذين ماتوا هذه الأيام.

وأشار النادي أن كوك قائد فريق الناشئين لـفئة اللاعب قام بتوديع الذي توفي، بتوديع زميله، نيابةً عن باقي اللاعبين.

وكان كريستيان يلعب كمهاجم مع فريقه، سجل 50 هدفًا، وكان يعد من اللاعبين الواعدين بالفريق.