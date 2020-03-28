رئيس صن داونز يتبرع بـ60 مليون دولار لبلاده جنوب أفريقيا

قال باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه قرر التبرع بـمليار راند جنوب أفريقي، ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، من أجل مساعدة بلاده في مواجهة فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وأضاف موتسيبي خلال حديثه بالبث المباشر عبر

أحدى تطبيقات التواصل الإجتماعي أنه يدعم الحكومة بمليار راند جنوب أفريقي، لمساعدة المصابين بذلك الفيروس ، المعدات والأدوات الطبية المطلوبة لمواجهة الكورونا، والنقابات التي تضررت بالحظر الذي فرضته الدولة بشكل كامل.

وتعاني جنوب أفريقيا من إنتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل كبير، حيث تخطت حالات الإصابة بالكورونا الـ1000، لتكون أكثر دولة أفريقية منتشر بها الوباء العالمي.

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وكان الأهلي أقصى فريق صن داونز، خلال مواجتهما بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثلاث أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليتأهل المارد الأحمر إلى دور نصف النهائي، ويواجه الوداد المغربي.