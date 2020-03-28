جمال الغندور يثير حالة انقسام بين الحكام

أثار جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، حالة انقسام بين الحكام بالاستقالة التي قدمها أول أمس.

وطلب عدد من الحكام تقديم طلب رسمي بعودة الغندور لرئاسة اللجنة، فيما يرى البعض الآخر أنه يحب الانتظار لحين رؤية موقف اتحاد الكرة بشأن مستحقات الحكام بعد الوعد بصرفها غدا الأحد.

أول أمس.وطلب عدد من الحكام تقديم طلب رسمي بعودة الغندور لرئاسة اللجنة، فيما يرى البعض الآخر أنه يحب الانتظار لحين رؤية موقف اتحاد الكرة بشأن مستحقات الحكام بعد الوعد بصرفها غدا الأحد.

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