صبرى المنياوي يوضح حقيقة إصابة لاعب الإسماعيلى بكورونا

قال الكابتن صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن إصابة لاعب الفريق محمد مجدي بكورونا، مؤكدًا أن اللاعب نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: أنا داخل الحجر الصحي أدعولي.

وأضاف المنياوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، المذاع على شاشة القناة الأولى من

التلفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه على الفور اتصل بوالده، وقال إنه لم تؤكد إصابته حتى الآن، مشيرًا إلى أن دونجا قال إنه أجرى عملية زرع شعر وهي ترفع الحرارة، وأن محمد مجدي أجرى أخيرًا عملية زرع شعر وهي السبب في ارتفاع درجات الحرارة.

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وأضاف المنياوي قائلًا: أنا اتصلت بوالده الذى كان قلقًا للغاية، وطمأنته، مؤكدًا أنه اللاعب أخذت منه مسحة وما زال في انتظار نتائج التحاليل خلال 5 ساعات من الآن.

يذكر أن النادي الإسماعيلي ينتظر موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية" التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف من دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.