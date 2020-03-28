كونتي يُحارب فيروس كورونا بشراء “لاب توب”

انضم مدرب إنتر “أنطونيو كونتي” إلى المعركة ضد فيروس “كورونا”، حيث اشترى 12 جهاز كمبيوتر محمول -لاب توب- لطلاب الطب في مدينة تورينو الإيطالية.

سلم كونتي الأجهزة إلى مستشفى ريجينا مارجريتا للأطفال يوم الجمعة، حيث وصفت رئيسة هيئة التدريس تيزيانا كاتيناتسو هذه البادرة بأنها “هدية غير متوقعة”.

وقالت تيزيانا لوسائل الإعلام “تحدثنا معه وزوجته إليزابيث في اليوم السابق، لنخبرهما عن صعوبات الطب النفسي العصبي، بسبب طوارئ الفيروس، ترك الطلاب في المستشفى في الطب النفسي العصبي بدون معلمين وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة للتدريس عن بعد، نقص الموارد مشكلة حقيقية”.

ثم أضافت “بهذه الهدية، سنكون على الأقل قادرين على إعادة تأسيس علاقة بسيطة معهم، وهي أغلى ثمناً في مثل هذا الوقت،إنها لفتة نقدرها كثيرًا، عدم وجود تعليم مناسب يسبب انزعاجًا كبيرًا للطلاب في المستشفى حيث يشكل التعليم جزءًا لا يتجزأ من البروتوكول العلاجي”.

ولا يزال المدرب البالغ من العمر 50 عامًا أسطورة يوفنتوس ومدينة تورينو، على الرغم من ولائه الآن للإنتر، حيث فاز بعدد من ألقاب الاسكوديتو رفقة السيدة العجوز هناك، كما أن زوجته من مدينة تورينو كذلك