الزمالك يقرر بيع نجمه الإفواري هذا الصيف ويحدد سعره

استقر مجلس إدارة نادي “الزمالك” بقيادة مرتضى منصور، على بيع الإفواري “رزاق سيسيه” المعار إلى الاتحاد السكندري، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قد انضم إلى “الزمالك” قادمًا من صفوف “أسوان” في الميركاتو الصيفي 2017، قبل أن يتم اعارته لصفوف الاتحاد السكندري في صيف 2018.

ومن المقرر انتهاء اعارة اللاعب إلى الفريق السكندري مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف مرتضى منصور، عن تفاصيل العرض المُقدم للاعب، وذكر أن قيمة العرض الذي تلقاه النادي هو 2.5 مليون دولار.

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الزمالك يُحدد سعر نجمه الإفواري

وحدد رئيس النادي، مبلغ 4 ملايين دولار، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات المهاجم هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك رفضت عرض يتراوح بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه مصري من “الاتحاد السكندرى”، من أجل شراء عقد اللاعب بصفة نهائية.

ويفضل مسؤولي نادي الزمالك، النظر إلى العروض المُقدمه للاعب من الأندية الخليجية والأوروبية، التي لم يتم الكشف عنها.

وخاض “رزاق سيسيه”، 68 مباراة مع الاتحاد السكندري حتى الآن في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 25 هدف، حيث أحرز 12 ، وقدم 13 تمريرة حاسمة.