فيديو جميع أهداف ساديو ماني مع ليفربول

يلعب النجم السنغالي “ساديو ماني” فى مركز الجناح بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، فى الفترة من 2016 الى 2020، واستطاع ان يتُوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2018-19، وكان وصيف نسخة 2017-18، وكأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.
وصلت عدد مشاركات ماني مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” الى 113 مباراة، سجل خلالهم 56 هدافأ، وتم اختيار ماني في فريق الموسم للدوري الإنجليزي بعد تسجيله 13 هدف في أول موسم له مع الفريق، وعلى الرغم من غيابه عن الجزء الأخير من الموسم بسبب الاصابة، حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول في 9 مايو 2017.
وسجل ماني 16 هدفاً مع ليفربول بالمنافسات الأوروبية خلال 4 مواسم، وتم اختيار ماني في القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعب لجائزة الكرة الذهبية 2019، وحصل على المركز الرابع خلف كلاً من ليونيل ميسي وزميله في ليفربول فيرجيل فان ديك، وكريستيانو رونالدو على التوالي.
كان ماني قد انضم إلى نادي ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته خمس سنوات قادما من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، ويُعد إنتقاله بهذا السعر أغلى صفقة انتقال لاعب أفريقي في التاريخ في ذلك الوقت.
أهداف ساديو ماني مع ليفربول..
أهداف ماني مع ليفربول بمنافسات أوروبا..
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