شكرا لقرائتكم أسامة حسني: أطباء مصر جنود الصف الأول في حرب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمّن أسامة حسني مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مُبادرة "اليوم السابع" لتقديم الشكر للأطقم الطبية في مصر خلال الحرب التي تخوضها الدولة المصرية حالياً ضد فيروس "كورونا".

وقال أسامة حسني في تصريحات لـ"الخليج 365" : أُحيي وأُثمّن مبادرة اليوم السابع على هذه المبادرة الرائعة لتقديم الشكر للأطباء والممرضين والممرضات خلال الحرب التي نخوضها حالياً ضد "كورونا" ، مؤكداً أن الأطقم الطبية تتقدم الصفوف الأولى في هذه الحرب الشرسة التى نتمنى أن نخرج منها سالمين وبأقل الخسائر.

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وقال أسامة حسني : ربنا يحفظ الجميع من هذا الفيروس القاتل حتى نساعد الأطباء في مهمتهم الصعبة فلابد أن يتكاتف الجميع ..لابد أن يتعاون الشعب مع الحكومة ..الأفراد مع المؤسسات ..في مثل هذا الظروف الصعبة لابد أن نبتعد عن أي سلبيات ولابد أن نعمل سوياً على مواجهة هذا الوباء القاتل وهذا يتحقق بسواعد جنودنا الأطباء والممرضين وغيرهم ممن يتواجدون في الصفوف الأولى وغيرهم من كافة الأجهزة المعنية .

وكرر أسامة حسني شكره وتقديره لجميع من يعمل في مهنة الطب بسبب دورهم الكبير في هذه المحنة وتضحياتهم من أجل مواجهة هذا الفيروس الشرس ، وطالب الجميع بضرورة الامتثال لتعليمات الحكومة وهي البقاء في المنزل كأحدي أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".