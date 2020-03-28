شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للبنود التحفيزية فى تجديد عقد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة الحالية، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ترى أن توقف النشاط الرياضى وتعليقه حائلا دون زيادة عقد المدرب الفرنسى ماليا، لذا قد تلجأ الإدارة البيضاء لتمديد عقد المدرب الفرنسى بنفس راتبه الحالى مع وضع بنود تحفيزية له تخص التتويج بالبطولات.

وأبدى الفرنسى كارتيرون موافقته على الاستمرار داخل الزمالك ورفضه العرض اليابانى الذى تلقاه مؤخرًا، ويتطلع كارتيرون لمواصلة انتصاراته مع الفريق بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة إلى رغبته فى التتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، حيث نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

وأكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، لـ ”الخليج 365”، أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقفا على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليًا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.

ويدرس مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التوصيات التى خرجت من إدارة الكرة بالأبيض، بضرورة تمديد تعاقد الفرنسى كارتيرون واستمراره فى قيادة الأبيض لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة، لذا يقوم رئيس الأبيض بدراسة ملف تجديد كارتيرون مع مجلس إدارة قلعة ميت عقبة خلال الآونة الأخيرة، انتظارا لعقد جلسة مع كارتيرون خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملف تجديد عقده بعدما حال التوقف الحالى بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا دون عقد جلسة مع المدرب الفرنسى فى الفترة الماضية.