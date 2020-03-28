"بابجى وتيك توك ومساعدة الزوجات".. سلاح نجوم الكرة للتغلب على حظر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن وسائل تسلية السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية ساهمت بشكل كبير فى تغلب الرياضيين على كسر ملل حظر الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويرصد الخليج 365 وسائل تغلب الرياضيين على كسر ملل حظر الفيروس فى السطور التالية.."بابجى"
لجأ عدد من الرياضيين إلى لعبة البابجى على الفيس بوك وأبرزهم ثنائى نادى الزمالك محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، حيث تنافسا فى الفوز فى هذه اللعبة ونشر ذلك عبر إنستجرام .
عبد الله جمعة
أما "تيك توك" فأظهر مواهب استثنائية لنجوم الكرة واللاعبين الذين انضموا مؤخراً لتطبيق tiktok، فظهر اللاعب عادل مجدي كامل، والنجم رمضان صبحي لاعبى النادي الأهلى في فيديو جديد لهما.
ونشر نجل الفنان مجدي كامل مقطع الفيديو عبر حسابه بإنستجرام، والذي ظهر فيه المدفعجي وهم يجسدون مشهد من فيلم "الناظر" للفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث ظهر الأول بدور الفنان أحمد حلمي، ورمضان بدور الفنان محمد سعد.مساعدة الزوجات
بينما لجأ آخرون لمساعدة الزوجات فى المطبخ أمثال أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق الذى حرص على مساعدة زوجته فى عمل الباستا والطعمية وأيضا ياسر رضوان نجم الأهلى السابق.
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