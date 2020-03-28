شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجرى اتصالاً هاتفياً بمدافع الإسماعيلى بعد خروجه من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على إجراء اتصال هاتفى بمدافعه محمد مجدى لاعب الفريق للاطمئنان على صحته بعد خروجه من الحجر الصحى، وطالب جوميز لاعب الدراويش بالتزام الفراش لحين التعافى من الوعكة الصحية بشكل تام.

وغادر محمد مجدى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية منتصف ليلة أمس، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، وأرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

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ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص على متابعة الأوضاع فى فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلى الذى قامت إدارة النادى بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشى الفيروس.