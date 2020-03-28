شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: عرضنا على أحمد فتحي التجديد موسمين والخلاف المادى بسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى آخر مستجدات تجديد عقد أحمد فتحى، نجم دفاع الفريق، والذى من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لحسم تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وقال المصدر لليوم السابع، "عرضنا على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين.. الخلاف المادى مع المدافع الدولى بسيط للغاية، وسينتهى بمجرد دخول المفاوضات فى مرحلة الجدية.. سنحاول الإبقاء على "الجوكر"، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق فى الفترة الحالية".

ويحاول أحمد فتحى تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.