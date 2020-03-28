فيديو.. مباراة ساخنة بين إسلام الشاطر وأولاده مع الكلب فى الحجر المنزلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، جانب من مباراة كرة قدم بينه وبين نجليه ياسين وسليم، وبمشاركة "الكلب" وذلك عبر حسابه على تويتر، مطالباً المصريين بالبقاء فى منازلهم لمواجهة وباء كورونا القاتل، وعلق قائلا "خليك في البيت ... أنا وياسين وسليم بنقطع الكلب".
وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .
وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.
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