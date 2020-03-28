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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يصرف 2.5 مليون جنيه غدًا للحكام علي اللائحة الجديدة، فايلر يرفض رحيل مروان محسن عن الأهلي فى الصيف.

فايلر يرفض رحيل مروان محسن عن الأهلي فى الصيف

رفض السوسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فكرة الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تراجع المعدل التهديفى للاعب خلال الفترة الماضية، ويرى المدير الفنى للأهلى أن بقاء مروان محسن أمر مهم بالنسبة للفريق عموماً ولخط الهجوم على وجه الخصوص.

اتحاد الكرة يصرف 2.5 مليون جنيه غدًا للحكام علي اللائحة الجديدة

كشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم صرف غدا الأحد مبلغ ٢.٥ مليون جنيه من مستحقات الحكام والتي تصل الي ٦ ملايين جنيه من بداية الموسم الجاري علي ان يتم وضع لائحة مالية جديدة مقاربة للائحة التي أعدها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ مسبقًا وصرفها للحكام بداية من غدًا الأحد لمختلف الأقسام الي جانب تحديد رواتب حكام تقنية الvar في اللائحة الجديدة والتي ستكون مساوية لراتب حكم الساحة في المباريات والذي سيحصل قي للمباراة الواحدة ما يقارب الـ5 آلاف جنيه.

10 ملايين جنيه سبب تفضيل الزمالك عروض "سيسيه" الخارجية

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك سبب تفضيل إدارة النادى العروض الخارجية للإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندرى، رغم تلقى عرض رسمى من إدارة زعيم الثغر بشأن الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى بصورة رسمية.

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كارتيرون يرفض تحديد موعد عودة تدريبات الزمالك انتظارا للجبلاية

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تحديد موعد لعودة تدريبات الفريق، بعدما قرر تأجيل المران إلى أجل غير مسمى، بعد قرار إدارة النادى الأبيض بغلق مقر النادى مع تطهيره وتعقيمه تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ترشيح عمر جابر لتدعيم الجبهة اليُمنى في الأهلي

فجر مصدر مُطلع في القلعة الحمراء مفاجأة وكشف النقاب عن ترشيح البعض داخل النادي عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز للانضمام للقلعة الحمراء الصيف المقبل حال رحيل أحمد فتحي ورغبة الإدارة الأهلاوية في ضم ظهير ايمن لتدعيم هذا المركز الذي سيُعاني بشدة حال عدم تجديد عقد الجوكر ، وقال المصدر أن عمر جابر نجم الزمالك السابق وبيراميدز الحالي واحداً من أهم اللاعبين المُرشحين للعب في الأهلي الصيف المقبل ومعه رجب بكار ظهير ايمن بيراميدز أيضاً.

الزمالك يُبعد "عواد" عن حسابات الرحيل بسبب "أبو جبل"

بدأ مسؤولو الزمالك، التفكير فى استبعاد محمد عواد حارس الفريق من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، انتظارًا لموقف محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى.

عزب حجاج ووجيه يديران لجنة الحكام لحين تحديد موقف عودة النشاط

استقر مسئولو اللجنة الخماسية علي إسناد مهمة لجنة الحكام الي الثنائي عزب حجاج و وجيه احمد لحين تحديد موقف عودة الدوري من عدمه بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط منذ ما يقارب الـ20 يوم حتي الان ،خاصة ان الثنائي سبق لهما ادارة أمور اللجنة اكثر من مرة .