شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على اللاعبين يوميًا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على التواصل بشكل يومى مع لاعبى الفريق من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية والتشديد حول تنفيذ النصائح الخاصة بتجنب فيروس كورونا المستجد، وإخطارهم بأي مستجدات طبية بشأن المسألة للحفاظ عليهم فى فترة التوقف الحالية.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، تقريرًا شاملاً عن حالة لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية يتضمن مدى التزامهم بخوض التدريبات فى المنزل إلى جانب تقرير من الجهاز الطبى عن أوزان اللاعبين للتأكد من إتباع تعليمات المحافظة على لياقتهم البدنية من عدمه، حيث يحرص على الاطمئنان على حالتهم بشكل مستمر.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.