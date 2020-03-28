شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي ترفض المغريات لبيع علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، فكرة التفريط فى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين خليجيين فى مفاوضات شفهية لشراء عقد الدولى التونس الممتد مع الفريق الأحمر.

وعلم الخليج 365 أن لجنة التخطيط بالأهلى رفضت مجرد مناقشة الفكرة، خاصة أن على معلول واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.