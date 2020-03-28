هل يحيي قائد الأهلي "موضة" مهرجانات الاعتزال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يُعيد حسام عاشور "موضة" مهرجانات الاعتزال التى اختفت فى الكرة المصرية؟.. سؤال طرحه البعض عقب تعهّد مسئولى النادى الأهلى لحسام عاشور قائد الفريق بإقامة مباراة اعتزال كُبرى حال إسدال الستار على مشواره الكروى بنهاية الموسم الجارى فى الأهلى وعدم اللعب لأى نادٍ آخر.

حسام عاشور عقد جلسة مع مسئولى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى، وأكدوا له عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وعرضوا عليه الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، على أن يتم إقامة مهرجان اعتزال يليق به وبتاريخه الرائع مع القلعة الحمراء.

إمكانية إقامة مهرجان اعتزال لحسام عاشور فى القريب العاجل فتح الباب أمام سؤال وربما رغبة لدى الكثيرين من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين بإعادة مهرجان الاعتزال، باعتباره كان فرصة رائعة لإقامة المباريات الكبرى ومشاركة اللاعبين السابقين والحاليين فيها، وكانت دائماً بمثابة "كرنفال" كروى فنى يحظى بمتابعة واهتمام الملايين بجانب أنها كانت فرصة للقضاء على التعصب الأعمى بين بعض فئات الجماهير كما أنها كانت فرصة لاستقطاب الأندية الكبيرة والعالمية والعربية للتواجد فى مصر فضلاً عن المكاسب المالية من وراء هذه المهرجانات.

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حسام غالى كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى فى فريق الجونة يُعد آخر لاعب أقيم له مهرجان اعتزال وذلك يوم 11 مايو عام 2018 حينما فاز الأهلى على أياكس الهولندى بهدف نظيف بتوقيع مهاجمه صلاح محسن، فى المباراة التى جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ظاهرة مهرجانات الاعتزال اختفت تماما خلال السنوات الماضية، رغم إعلان عدد من أبرز النجوم فى تاريخ الكرة المصرية اعتزالهم فى السنوات الماضية، وعلى رأسهم أحمد حسن ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وعماد النحاس لاعبو الأهلي، وحازم إمام وعبد الواحد السيد بالزمالك.

نجوم الكرة المصرية سابقاً كانوا يُنظمون احتفالات كبيرة فى مهرجان اعتزالهم، وكان الأبرز محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى حاليا، وفاروق جعفر وحسن شحاتة نجما الزمالك السابقان، وشهدت بعض المهرجانات حضور نجوم عالميين كما حدث فى مهرجان وليد صلاح الدين مشاركة الفرنسى تييرى هنرى لاعب أرسنال الإنجليزي، وعدد من نجوم الفن والغناء.