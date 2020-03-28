شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية.

واعترض الحكم سعيد حمزة خلال مداخلته مع أحمد شوبير على قناة ON TIME SPORTS عقب استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بداعي عدم موافقة اللجنة الخماسية على صرف مستحقات الحكام المتأخرة و تطبيق اللائحة المالية الجديدة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدوري بعد توقف النشاط بسبب كورونا ، وذلك عقب قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.