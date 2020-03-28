شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: كورونا دمر لنا 3 خطط فنية ونأمل فى عودة قريبة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، مدرب المقاولون العرب، أن فيروس كورونا تسبب فى إحباط 3 خطط فنية وضعها الجهاز الفنى لذئاب الجبل، بقيادة عماد النحاس، منذ تفشى الوباء فى بداية مارس الجارى.

وقال عبد الغنى لـ"الخليج 365"، فى البداية كنا نخطط للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة وبعدما أتممنا كافة الترتيبات والتدريبات فوجئنا بقرار توقف النشاط الرياضى وقمنا بإلغاء السفر بناء على ذلك.

وأضاف نجم الزمالك السابق، منحنا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام تحسباً لانحسار الفيروس، ولكن مع تطور الأوضاع قمنا بمد هذه الإجازة ثلاثة أيام أخرى، وفى كل مرة كنا نضع خطة لتجهيز اللاعبين.

وتابع مدرب ذئاب الجبل، بعد صدور القرار بمد فترة التوقف حتى منتصف أبريل، وبالتالى تعليق الأنشطة داخل النادى، اضطررنا لوضع خطة أطول للتعامل مع الأزمة فى الوقت الحالى لنحافظ على لياقة اللاعبين بالتعاون مع عبد الرحمن عيسى المخطط البدنى للفريق، ووضعنا برنامج يومى للاعبين يشمل التدريبات البدنية والتغذية السليمة.

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلا، نأمل أن تنتهى تلك الأزمة سريعاً وأن تعود مسابقة الدورى العام خاصة أن الدولة لم تقصر فى التعامل معها، واستطاعت أن تحاصر انتشار الفيروس حتى الآن فى أضيق الحدود، وحالنا أفضل من الكثير من الدول.

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واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبى بترتيبها الحالى حقها فى المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلى المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.