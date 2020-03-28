شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر فتح الزمالك الباب أمام رحيل "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك سر إعلان مرتضى منصور، رئيس النادى، ترحيبه برحيل محمد أبو جبل، حارس الفريق الأساسى، حال تلقيه عرضًا مناسبًا له وللقلعة البيضاء فى الفترة المُقبلة، مؤكدا أنه لم تصل إليه عروض للحارس حتى اللحظة الجارية وهو ما أكده الحارس أيضًا.

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بدأ مسؤولو الزمالك التفكير فى استبعاد محمد عواد حارس الفريق من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، انتظارًا لموقف محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى.

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وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن أبو جبل لم يصل إليه عرض سعودى بصورة رسمية فى الفترة الماضية، إلا أنه ليس لديه مانع فى رحيله حال امتلاكه عرضًا مناسبًا له ولنادى الزمالك، ونفس الأمر بالنسبة لعواد، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ستنتظر عروض الحارس الأساسى للفريق وحال وصول عرض مناسب سيتم الموافقة عليه وفى هذه الحالة ستغلق إدارة الزمالك الباب أمام رحيل عواد.

ويمتلك الزمالك الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى وتعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى أبعدته عن المشاركة منذ كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت العام الماضى فى مصر، وبذلك أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك.

وحال نجاح أبو جبل فى استقدام عرض للاحتراف من الدوريات الخليجية سيعتمد الزمالك فى الموسم الجديد على جهود الثلاثى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى مع عدم التفكير فى ضم حارس رابع مجددا حيث سيكتفى الجهاز الفنى بتصعيد حارسا من قطاع الناشئين مع الثلاثى فى الموسم الجديد حال تسويق أبو جبل بنهاية الموسم الحالى المتوقف بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.