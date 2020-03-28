شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس أحمد حسن، نجم النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية، بعد ترشيحه من قبل عدد من مسئولى أندية الصعيد بصفته أحد أبناء المنيا، ليكون ممثلا عن المجلس المقرر انتخابه فى شهر أغسطس المقبل.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة إقامة عمومية اتحاد الكرة عن طريق الفيديو كونفرانس خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بعد انتشار فيروس كورونا ورفض التجمعات.

جاء رفض اتحاد الكرة لصعوبة تنظيم الجمعية بسبب وجود اكثر من نادى الى جانب صعوبة تنظيم الأمر وأيضا بسبب أن الجمعية ستشهد العديد من الأمور الخاصة التى سيتم مناقشتها فى للحظة النظام الأساسي.

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من ناحية أخرى، تشهد لائحة اتحاد الكرة والتى تحدد المرشحين للانتخابات المقبلة بندا جديدا وهو أحقية ترشح أى شخص يحمل دكتوراه أو ماجستير فى الإدارة أو التربية الرياضية للانتخابات المقبلة .

ويواجه عدد كبير من رموز الرياضة فى مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند الـ8 سنوات .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يضع بند الـ8 سنوات for a live بمعنى ان اى شخص قضى 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة، وبالتالى سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء فى حالة تطبيق البند بشكل رسمى سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة فى مصر على رأسهم هانى ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدى عبد الغنى وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.