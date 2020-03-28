شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه سبب تفضيل الزمالك عروض "سيسيه" الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك سبب تفضيل إدارة النادى العروض الخارجية للإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندرى، رغم تلقى عرض رسمى من إدارة زعيم الثغر بشأن الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى بصورة رسمية.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك علمت أن عرض الاتحاد السكندرى سيتراوح ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه لشراء اللاعب بشكل نهائى، لذا تم تفضيل بحث العروض الخارجية للاعب عن عرض زعيم الثغر فى التوقيت الحالى.

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وقرر مسؤولو الزمالك رحيل الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندرى، نهاية الموسم عقب نهاية الإعارة بعد تلقيه عرضا من إحدى شركات التسويق باستقدام عرضا خارجيا له مقابل 3 ملايين يورو، ليطلب مرتضى منصور رئيس النادى زيادته إلى 4 ملايين يورو من أجل الموافقة عليه، خاصة أن اللاعب يمتلك فى التوقيت الحالى عروض من الإمارات والسعودية إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن يحسم مرتضى منصور الوجهة المقبلة لسيسيه، حيث ينتظر فى التوقيت الحالى رئيس القلعة البيضاء ما ستفسر عنه الفترة الحالية لإنهاء بعض الملفات الخاصة بالفريق حيث أحال توقف النشاط الرياضى وغلق مقر القلعة البيضاء بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا دون إنهاء بعض الأمور ومنها ملف التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق وأيضا تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ويتواجد رزاق سيسيه فى الوقت فى بلاده بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر حيث ينتظر اللاعب مصيره عقب نهاية الموسم حيث سيحسم وجهته بالاتفاق مع إدارة نادى الزمالك، خاصة إن عقده مازال ممتد مع قلعة ميت عقبة لذا رحيله فى الموسم الجديد سيكون خلال إدارة الزمالك التى تسعى إلى تحقيق أكبر استفادة من تسويقه.