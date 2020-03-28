شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: مش عاجبنى اللى بيحصل مع مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى فى الجونة، عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف.

ونشر حسام غالى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا، "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".



حسام غالي

وأبدى مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الأهلى شعوه بالضغط النفسى خلال الفترة الحالية بسبب المرض الذى يعانى منه.

وأضاف مؤمن زكريا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه يرفض الحديث فى أى أزمات فى الوقت الحالى وتأجيلها للاعلان عنها عند الظهور برفقة سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم .

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وأشار مؤمن زكريا أنه دائم التواصل مع عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق للاطمئنان عليه عقب الوعكة الصحية التى تعرض لها .

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتماد صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية.

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، ما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى الأهلي بتخصيص 600 ألف جنيه يتحملها النادى الأهلى للمساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة فى هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادى واللاعب.

جدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلى يجبر إدارة النادى على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالى بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية وأخذ موافقتها.