قميص «نطحة» زين الدين زيدان في مزاد لمواجهة كورونا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عرض النجم الإيطالي ماركو ماتيرازي، المدافع الدولي الإيطالي السابق، قميصه الذي تلقى به “نطحة” من رأس أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 للبيع في مزاد علني.

مدافع منتخب إيطاليا السابق والبالغ من العمر 46 عاما، قال في تصريحات له: إن العائدات من بيع القميص ستعود لمصلحة مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إيطاليا ووضعها على رأس قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء المتفشي.

ذكرى “النطحة” الشهيرة تعود إلى التاسع من يوليو عام 2006، خلال مواجهة نهائي مونديال ألمانيا والتي جمعت منتخبي إيطاليا وفرنسا، وتحديدا في الدقيقة 110 من عمر المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وجه الفرنسي زيدان نطحة برأسه إلى ماتيراتزي، في لقطة ما زالت لهذه اللحظة تعد من أشهر اللقطات في عالم المستديرة.

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وسائل الإعلام والصحف خرجت عقب المباراة بتوضيحات بأن زيدان قام بتوجيه هذه الضربة بسبب تعرضه لإهانة لفظية من ماتيراتزي.. وتلقى وقتها بطاقة حمراء، كانت نهاية مشاركة زيدان مع منتخب بلاده، إذ أعلن على إثرها “زيزو” اعتزاله اللعب نهائيا رفقة المنتخب الفرنسي وأيضا مع ريال مدريد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عاقب الإيطالي ماتيراتزي بغرامة قدرها 5 آلاف فرنك سويسري، وأوقفه لمدة مباراتين دوليتين، وزيدان 7.500 فرنك سويسري وأوقفه ثلاث مباريات دولية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، لتحقق لقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها.