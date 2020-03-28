باولو ديبالا يكشف دور صديقته الحسناء في تعافيه من كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، إنه عاد للتدريبات مجددا بعد أن تعافى من المرض الذي جعله يعاني من أجل التنفس.

ووفقا لما جاء في وكالة أنباء “رويترز”، كان باولو ديبالا ضمن ثلاثة لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بالفيروس بعد المدافع دانييلي روجاني ولاعب الوسط بليز ماتودي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا بجانب لاعبين آخرين في الدوري الإيطالي.

ديبالا كان هو ثالث لاعب تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في فريق يوفنتوس، الذي أكد أنه أجرى كل الاختبارات على لاعبيه.

لاعب يوفنتوس البالغ من العمر 26 عاما، قال في تصريحات نقلتها محطة “يوفنتوس التلفزيونية”: كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرا اليوم.

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ديبالا قال أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت من عوارض قوية، صديقتي أوريانا ساباتيني بدورها تخطت العوارض.

نجم منتخب الأرجنتين أضاف، الآن يمكنني المشي وأحاول التدريب، قبل أيام عندما كنت أحاول القيام بهذه الأشياء كنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني.

يشار إلى أن كرة القدم كانت قد توقفت حول العالم بسبب جائحة كورونا وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس.

ويعاني ما يقرب من 16 لاعبا من الدوري الإيطالي من المرض، من بينهم سبعة لاعبين من سامبدوريا.. وأفادت أندية فيورنتينا وفيرونا وميلان وأتالانتا بوجود حالات إصابة لديها، ولم يتم الإبلاغ عن أعراض شديدة.