مايكل أرتيتا يتحدث عن لحظات الخوف بعد شفائه من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الجماهير بالبقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أرتيتا أدلى بتصريحات للموقع الرسمي لأرسنال، بعدما أكد شعوره بـ”الشفاء التام” من الفيروس، الذي أصيب به والذي اكتشفه قبل نحو أسبوعين.

المدرب الإسباني قال: بدأت أعاني بعض الأعراض عندما تلقينا مكالمة هاتفية من النادي لإخبارنا بأننا قد نكون معرضين للفيروس بسبب مالك أولمبياكوس، كانت لدينا مباراة في اليوم التالي ضد مانشستر سيتي، لذلك، اتخذت قرارا واتصلت بالطبيب على الفور، قلت: لدينا بعض اللاعبين المعرضين للخطر، هناك خطر كبير يلوح في الأفق.

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أرتيتا أضاف، كانت الأعراض واضحة للغاية، لذلك إذا كان هذا هو الحال، فإن جميع اللاعبين والأشخاص المرتبطين بالنادي الذين يتواصلون معي بشكل يومي معرضون للخطر، كان يتعين علينا التحدث لمسئولي الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، كان ينبغي اتخاذ القرار بسرعة كبيرة.

ووصف تجربته مع المرض قائلا: مررت بأيام عصيبة، عانيت خلالها من أعراض شملت درجة الحرارة المرتفعة، والسعال الجاف وعدم الراحة في الصدر، إصابتي بالمرض تسببت في شعوري بـ”الخوف من انتشاره”.

مساعد جوارديولا السابق تابع، ينبغي علينا أن نحاول مساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية قدر الإمكان، علينا أن نعطي الفرصة لكبار السن الذين يحتاجون إلى هذا أكثر من أي شخص آخر للحصول على العلاج الذي يحتاجونه، علينا أن نبطئ العملية ونخفض الفيروس، لذا، يرجى البقاء في المنزل.

أرتيتا البالغ 37 عاما ثبتت إصابته بعد فترة وجيزة من اكتشاف إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي خالط لاعبي أرسنال خلال لقاء الفريقين ببطولة الدوري الأوروبي.