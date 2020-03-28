صور صديقة دوجلاس كوستا في حمام السباحة تسبب أزمة للاعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في سخط العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورا تجمعه مع صديقته ناتاليا فيليكس، وهما يستمتعان بوقتهما في البرازيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد سافر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى بلاده البرازيل بإذن من إدارة ناديه، بعد خروجه من الحجر الصحي في إيطاليا، لقضاء فترة العزل الذاتي في بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا وإصابة اثنين من زملائه بالفريق.

صديقة اللاعب لم تستطع المقاومة وقامت بنشر صور من عطلتهما المشتركة وهما يستمتعان بوقتهما في مياه المسبح، عبر حسابها الضخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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الصحيفة أضافت أن رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي سيقرر شخصيا مصير اللاعب، على اعتبار أنه يعرض نفسه لخطر العدوى دون الامتثال لقوانين الحجر الصحي التي تلزمه التزام المنزل.

صور اللاعب أثارت انتقاد متابعيه باعتبار تصرف كوستا غير مسئول، فالعالم يعيش أزمة صحيّة هائلة اجتاحت دول العالم كلفت الآلاف أرواحهم، في الوقت الذي خرج يعبر عن سعادته مع صديقته.

نادي يوفنتوس كان قد أخضع 121 فردا من أعضائه للحجر الصحي، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.