الامارات | مرتضى منصور يحدّد موقف الزمالك من تخفيض رواتب لاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدّد موقف الزمالك من تخفيض رواتب لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك، مرتضى منصور، أنه ليس هناك أي تفكير في تخفيض رواتب اللاعبين، رغم توقف النشاط الرياضي، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، إن أي قرار يخص تخفيض عقود اللاعبين سيكون بشكل عام على جميع الأندية، ومن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، مشيراً إلى أن الزمالك ليس الوحيد المتضرر من توقف مسابقة الدوري.
وأضاف: مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون مستمر مع الزمالك، ولن يرحل رغم حالة توقف النشاط الرياضي. واختتم مرتضى منصور بالقول: محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك، ولن ينتقل لنادٍ آخر.
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