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ريال مدريد قد يستعيد اوديغارد في الموسم المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

اوضحت تقارير صحفية ان نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يفكر جديا في استعادة اللاعب النروجي مارتن أوديغارد في الصيف المقبل، والمعار الى نادي ريال سوسييداد.

واكدت بعض التقارير الصحفية ان ادارة النادي الملكي تريد رؤية اللاعب ​اوديغارد​ بقميص الفريق في الموسم المقبل، في حين كان في وقت سابق رغبة النادي في تمديد عقد اللاعب لموسم اضافي، ولكن مع الظروف الحالية بسبب فيروس وصعوبة التعاقد مع لاعبين لعدم استقرار الوضع المالي، فأن أوديغارد سيعود لسانتياغو بيرنابيو.

وبسبب تقشف الاندية بعد توقف الدوريات بسبب كورونا فان ادارة النادي الملكي ترى ان وجود اللاعب سيكون مفيدا للفريق في الموسم المقبل كونه اكتسب خبرة كبيرة بوجوده مع سوسييداد في الدوري الاسباني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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