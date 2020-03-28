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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد قد يستعيد اوديغارد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
اوضحت تقارير صحفية ان نادي ريال مدريد الاسباني يفكر جديا في استعادة اللاعب النروجي مارتن أوديغارد في الصيف المقبل، والمعار الى نادي ريال سوسييداد.
واكدت بعض التقارير الصحفية ان ادارة النادي الملكي تريد رؤية اللاعب اوديغارد بقميص الفريق في الموسم المقبل، في حين كان في وقت سابق رغبة النادي في تمديد عقد اللاعب لموسم اضافي، ولكن مع الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا وصعوبة التعاقد مع لاعبين لعدم استقرار الوضع المالي، فأن أوديغارد سيعود لسانتياغو بيرنابيو.
وبسبب تقشف الاندية بعد توقف الدوريات بسبب كورونا فان ادارة النادي الملكي ترى ان وجود اللاعب سيكون مفيدا للفريق في الموسم المقبل كونه اكتسب خبرة كبيرة بوجوده مع سوسييداد في الدوري الاسباني.
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